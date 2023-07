Alweer pech: Linda de Mol is met ambulance naar het ziekenhuis gebracht

De presentatrice werd deze week met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Linda de mol naar het ziekenhuis

De boosdoener? Een ‘gevaarlijke’ buitentrap. Linda was op bezoek bij de voormalig hoofdredacteur van haar maandblad LINDA. Op de buitentrap zag ze een trede over het hoofd. “Ik zag het afstapje niet”, legt ze uit aan Linda.nl. “Superlieve mensen van de ambulance hebben mij naar Hilversum gebracht, omdat ik echt even out ging door de pijn en niet op allebei mijn voeten kon staan.”

Gebroken

Een ongeluk zit in een klein hoekje, want echt hard viel Linda niet. Toch heeft ze wel haar linkerenkel gebroken en haar rechtervoet gekneusd. Mega onhandig, want ze heeft vorige maand haar rechterhand gebroken en die is nog steeds niet volledig genezen. “Met krukken lopen is niet handig.”

Opnames ‘Miljoenenjacht’

Ze maakt zich nu al druk om de opnames van Miljoenenjacht in augustus, want daar komt ze eigenlijk altijd de trap aflopen. Maar dat zal ‘m niet worden. “In ieder geval niet op hakken”, zegt ze. “Ik weet niet wat het universum mij wil zeggen: misschien dat ik rust moet nemen?”

Dochter ook in de lappenmand

Linda kan niet op hulp van haar dochter rekenen, want ook Noa zit momenteel in de lappenmand. De sportverslaggever is, net als haar moeder, akelig gevallen en loopt sinds vorige week op krukken. Ze kan daardoor haar deelname aan de Nijmeegse Vierdaagse wel vergeten dit jaar.

Bron: Linda.nl