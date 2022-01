Het idee komt van acteur Diederik Ebbinge en cabaretier Sanne Wallis de Vries.

Cultuursector blijft op slot

Na de persconferentie vrijdagavond werd bekend dat de horeca en cultuursector nog op slot blijft, tot er een tweede versoepeling mogelijk is. Om theatermakers en theaterliefhebbers een hart onder de riem te steken, bedachten Diederik en Sanne Wallis een bijzondere oplossing om alsnog op de planken te kunnen staan: een kapperszaak ín een theater.

Kapperszaak in theater

Er doen allerlei verschillende cabaretiers mee aan het initiatief. Diederik Ebbinge vertelt aan NOS dat er twee professionele kappers in het theater aanwezig zullen zijn en dat de wachtende mensen in de zaal geplaceerd worden. Wijzend naar het podium zegt hij: “En hier staat dan de cabaretier de mensen die geknipt worden en de wachtende te vermaken.”

Geen actie

Diederik benadrukt dat het geen actie tegen de maatregelen is: “Mensen zijn al lang niet naar de kapper of naar het theater geweest. Die willen heel graag geknipt worden en vinden het heel leuk om vermaakt te worden, dus hebben wij een kapper gecreëerd waar je vermaakt wordt.”

“Fantastische oplossing”

Bang voor kritiek is de acteur niet. “Ik denk dat de burgemeester zal zeggen dat het een fantastisch initiatief is als oplossing voor de cultuursector, dat het geweldig is voor het theater, geweldig voor de artiesten en geweldig voor de mensen dat ze weer vermaakt en geknipt kunnen worden. Dat denk ik”, besluit Diederik.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door NOS (@nos) op 15 Jan 2022 om 0:16 PST

Bron: Instagram