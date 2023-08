‘And just like that…’ spin-off van ‘Sex and the city’ krijgt een derde seizoen

“We vinden het geweldig om meer tijd door te brengen in het Sex and the City-universum en nieuwe verhalen te vertellen over de levens van deze herkenbare personages”, zegt uitvoerend producent Michael Patrick King.

Verdeelde reacties

Onder de fans van Sex and the city is er sinds het eerste seizoen van And just like that… een flinke verdeling ontstaan. Sommige mensen vinden de spin-off geweldig, terwijl anderen vinden dat het niets lijkt op het origineel. Het is dan ook maar de vraag of alle fans staan te trappelen bij het nieuws. Eén ding is wel zeker: er zijn genoeg mensen die wél kijken. Volgens Max is de spin-off sinds de première van de tweede reeks op 22 juni van dit jaar de meest bekeken terugkerende Max Original tot nu toe is.

Onduidelijkheid over terugkeer Samantha

De grote vraag is of Samantha (Kim Cattrall) ook in het nieuwste seizoen te zien zal zijn. In de slotaflevering van het tweede seizoen maakt de actrice namelijk een korte terugkeer. Het is nog niet bekend hoe deze scène er precies uit zal zien. Volgens Max staat het in ieder geval vast dat Sarah Jessica Parker (Carrie), Cynthia Nixon (Miranda) en Kristin Davis (Charlotte) te zien zijn. Ook John Corbett (Aidan), Sara Ramírez (Che Diaz), Sarita Choudhury (Seema), Nicole Ari Parker (Lisa) en Karen Pittman (Nya) zullen terugkeren in het derde seizoen.

