André en Monique verbazen vriend noch vijand, blazen relatie nieuw leven in

Alsof Halloween nog niet eng genoeg was, kwam Yvonne Coldeweijer – inmiddels volleerd ‘hazoloog’ – gisteravond met een wel heel angstaanjagende ontwikkeling op de proppen. ‘It’s official. André en Monique zijn weer officieel samen’, viel op haar Insta Story te lezen.

André woont weer bij Monique

André en Monique lieten het in de veelbesproken Videoland-documentaire Crossroads al een beetje doorschemeren, dat ze eigenlijk gewoon elkaars grote liefde zijn. Met andere woorden… De geesten werden vast gerijpt voor wat al die tijd onvermijdelijk was: een hereniging. ‘Je verwacht het niet’, schrijft Yvonne op haar verhaal. ‘Dré woont nu ook weer bij Monique.’

Maar staat Sarah wel écht buitenspel?

Maar of het echt een happy ending betreft, dat vraagt de ‘juicekoningin’ zich af. ‘Dré is niet zo goed in confrontaties, dus hij houdt Sarah Salah nog steeds warm. Hij heeft afgelopen donderdag namelijk nog met haar afgesproken…’ Vervolgens richt ze zich tot André’s ware. ‘Weet jij dat eigenlijk wel, Moniqje? Nu in ieder geval wel. Graag gedaan.’

Bron: Instagram