André Hazes en Monique moeten maximale boete betalen in leerplichtzaak

Vorig jaar nam het stel hun 6-jarige zoontje André buiten de schoolvakantie om mee naar Amerika voor een vakantie. André en Monique gaan niet in hoger beroep. Ze waren beiden bij de zitting aanwezig, die achter gesloten deuren plaatsvond, meldt het AD.

André Hazes en Monique krijgen uitspraak leerplichtzaak

De twee moesten toestemming vragen aan de leerplichtambtenaar voor de vakantie, omdat deze langer dan tien dagen duurde. Dit deden zij en de ambtenaar ging niet akkoord. Toch vertrok het stel met hun zoontje naar Amerika. André en Monique hadden wel toestemming gekregen van de schooldirecteur, maar dat was in dit geval niet voldoende.

Boete en strafblad

Het Openbaar Ministerie eiste dat de twee een boete van € 450 per persoon zouden krijgen, de maximale boete voor ‘luxeverzuim’, zoals dit juridisch wordt genoemd. De rechter besloot donderdag deze eis op te volgen. Dit komt op het strafblad van André en Monique te staan.

Kritiek

André en Monique kwamen ten tijde van deze vakantie - vorig jaar april - al behoorlijk onder vuur te liggen. Monique stelde op Instagram, waar ze veel kiekjes van de gezinsvakantie plaatste, dat deze vakantie kon omdat ze ‘eigen ondernemers’ zijn. Dat is alleen het geval mét toestemming van de leerplichtambtenaar en als ondernemers kunnen aantonen dat ze inkomsten missen als ze wel in de schoolvakantie op vakantie gaan. Dat lijkt bij dit gezin niet het geval te zijn.

Geen spijt

André liet al eerder weten geen spijt te hebben van de actie: “Ik mag het niet zeggen, maar ik draag de consequenties met heel veel liefde. Door die reis zijn we nu weer samen en heb ik het allergelukkigste kind op aarde. Die ziet z’n vader en moeder gelukkig en dat is begonnen met die reis.”

Nieuwe school

Monique liet deze week op Instagram weten dat zoon André is gestart op een nieuwe basisschool. “Het onderwijs op zijn vorige school paste niet bij hem”, liet Monique weten. Hij zou “structuur en regelmaat” missen en “hij kon niet zijn wie hij is”.

Bron: AD