André Hazes en Monique Westenberg vieren kerst samen

Van de week zijn André en Monique ook al samen naar de kerstviering op de school van hun zoontje geweest.

Elkaars grote liefde

Na een roerige periode kan Monique eindelijk weer zeggen dat ze gelukkig is. Of ze dat samen is met André is niet bekend. Eerder zei ze wel nog dat ondanks ze elkaars grote liefde zijn, de twee volgens haar niet meer samen komen. “We hebben beiden gezegd dat we elkaars grote liefde zijn, maar ook dat het tussen ons niet meer werkt. Er is te veel gebeurd en we hebben een ander toekomstperspectief”, vertelde ze in een interview met Beau Monde.

André en Monique samen met kerst

Toch zoeken André en Monique elkaars steun en gezelschap wel vaak op, wat natuurlijk onder meer te maken heeft met hun kleine spruit. Zo deelt Monique op Eerste Kerstdag een feestelijke gezinsfoto. “Fijne dagen allemaal. Veel gezelligheid en liefde voor jullie. Geniet met elkaar”, schrijft ze.

Ook André deelt met kerst een paar kiekjes op Instagram Stories. “Dit moet kerst zijn...” schrijft de zanger bij een foto, waarop te zien is dat hij de knoop van zijn broek heeft losgemaakt vanwege het vele eten.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door 𝙼𝚘𝚗𝚒𝚀𝚞𝚎 𝙽𝚘𝚎̈𝚕 (@moniquenoell) op 25 Dec 2022 om 2:35 PST

Bron: Instagram