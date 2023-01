André Hazes heeft geen contact meer met familie: “Vind ons gezin een beetje sneu”

De zanger doet openhartig zijn verhaal.

Voor het eerst nuchter op tv

“Van Jellinek naar Jinek”, grapt André aan de talkshowtafel. Hij vertelt dat het de eerste keer is dat hij nuchter op tv komt. “Ik hoor iemand lachen, maar dit is eigenlijk heel triest”, zegt André. “Al was het maar een, twee of drie biertjes. Dit is wel echt, sinds mijn dertiende, nieuw denk ik.”

Hij vond het dan ook behoorlijk spannend om zonder een drankje achter de kiezen aan te schuiven. “Ik durfde niks te eten, omdat ik bang was dat het er nu uit zou komen. Maar ik vind het wel weer heel tof eigenlijk. Ik heb lang genoeg thuis gezeten dus het is ook weer tijd om dit te doen.”

Geen contact met Roxeanne

In maart staat André weer op het podium voor Holland zingt Hazes. Jarenlang was het een soort familiefeestje, maar dit jaar is de zanger de enige Hazes die erbij is. Roxeanne maakte eerder bekend dat zij dit jaar niet deelneemt aan Holland zingt Hazes.

“Ik heb geen contact met mijn zus, dat is iets tussen ons. Zij heeft er geen behoefte meer aan”, zegt André over de situatie. Voor haar beslissing om te stoppen met Holland zingt Hazes heeft hij ‘heel veel respect’. “Ongelooflijk veel ballen dat ze hier ‘nee’ tegen heeft gezegd.”

Rechtszaak erfenis

Verder geeft André aan dat hij niet is betrokken bij de lopende rechtszaak over de erfenis van André Hazes senior. De gezinssituatie noemt hij “een beetje sneu”. “Het went nooit dat het zo gaat in onze familie. Wij kunnen maar niet normaal doen. Het is heel pijnlijk en verdrietig”, zegt de zanger.

Momenteel heeft André ook geen contact met zijn moeder. “Ik zal nooit slecht praten over m’n ouders en vooral mijn moeder heeft het beste geprobeerd te doen”, geeft de zanger aan. Toch is hij ook kritisch. “Omdat ik zelf vader ben, denk ik: Jezus mam, wat heb jij een hoop steken laten vallen.”

Ik heb veel respect voor hoe Hazes jr het gevecht met zichzelf is aangegaan en daar nu heel open en eerlijk over praat. Hoeft ie niet te doen, maar hij schaamt zich niet voor z’n zwaktes. Kwetsbaar. Hoop dat ie het redt! #jinek — The Girl (@_girlanonymouse) 19 januari 2023

Mooi interview van @Jinek_RTL met André Hazes en Jeroen van der Boom. Nog meer zin in Holland zingt Hazes. Hoop dat Rachel, André en Roxeanne elkaar weer vinden, maar besef hoe moeilijk zoiets kan zijn. #jinek — Heleen van Royen (@HeleenvanRoyen) 19 januari 2023

Dre Hazes zal wel weer drek over zich heen krijgen omdat hij bij @Jinek_RTL zit. Maar heb respect voor hem. Oordelen is heel makkelijk, kritiek geven ook. Maar hij heeft z’n ouders niet gekozen noch de wereld waarin hij is opgegroeid. Hij leert en doet z’n best. Net als iedereen — Rianne (@RianneEr) 19 januari 2023

Wat een in en in lieve goser die zijn strijd en trauma s aan is gegaan ! Met zelfreflectie en liefde voor z’n mensen in z’n leven.. #jinek en dat lijden van de zenuwen gun ik hem zo niet ! En vijf keer Elvis doet dus wonderen #drehazes #andréhazes — greetsz (@groensss) 19 januari 2023

#jinek #hazes #dre respect voor zijn openheid. Jonge gast die zijn weg zoekt na een moeilijke jeugd. Gun hem het allerbeste! — Ingrid (@Ingrid_rdam69) 19 januari 2023

Bron: Jinek