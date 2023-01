André Hazes jr. krijgt een boek en deze bekende hoofdredacteur schrijft 'm

Het gaat om een ongeautoriseerde biografie over het leven van Hazes, geschreven door Story-hoofdredacteur Guido den Aantrekker. De titel wordt Grote jongen: André Hazes. Zoon, zanger en zondaar.

Spraakmakend leven

Volgens Den Aantrekker kunnen we straks lezen over ‘bepalende momenten uit het nu al spraakmakende leven van André Hazes jr. aan de hand van gesprekken met familie, vrienden en andere intimi’. We kunnen ons verheugen op ‘het ware verhaal, inclusief nieuwe feiten, onbekende anekdotes en eigen herinneringen’.

Veel interesse

Het 192 pagina's tellende boek ligt vanaf 24 mei in de winkels en wordt uitgegeven door de Belgische uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts. De biografie zou eerst alleen voor Vlaanderen bedoeld zijn, maar dat is veranderd omdat ook Nederlandse verkopers veel interesse tonen.

Terug van weggeweest

Deze week liet Hazes weten na een lange pauze weer het podium op te gaan. In september 2021 gaf hij voor het laatst een optreden. Daarna stopte hij vanwege een burn-out. Hij zocht hulp, nam afscheid van zijn drank- en drugsverslaving en lijkt er inmiddels weer zin in te hebben. Hij werkt namelijk ook weer aan nieuwe muziek.

Bron: ANP

Niet alleen Den Aantrekker doet een boekje open over André Hazes. Vorig jaar werd er een documentaire over hem gemaakt door Cheeru Mampaey.