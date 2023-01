André Hazes keert terug op het podium en hier is hij te zien

Veel positiefs was er het afgelopen jaar niet te melden over André. In september 2021 gaf hij voor het laatst een optreden. Daarna stopte hij vanwege een burn-out. In een emotionele post op Instagram zei hij afgelopen najaar dat hij het door een diep dal is gekropen.

‘Verslavingen overwonnen’

André zocht hulp bij een professional. “Gewoon helemaal terug naar de basis in een zoektocht naar mijzelf. Uitzoeken wie ik nu werkelijk ben, wat ik wil in mijn leven en erachter komen wat mij nu ECHT gelukkig maakt (en wat juist niet).” Daarvoor nam hij afscheid van zijn drank- en drugsverslaving. “Veel verslavingen heb ik inmiddels overwonnen, maar de verslaving om te mogen zingen voor mijn fans zal ik nooit kwijt raken.”

Nieuwe muziek en optredens

Inmiddels lijkt Hazes jr. er weer zin in te hebben en werkt hij ook weer aan nieuwe muziek. Vanaf de tweede week van maart maakt hij dan ook eindelijk zijn comeback op het podium bij de concertreeks Holland zingt Hazes. De serie concerten is tussen 10 en 18 maart in de Ziggo Dome in Amsterdam.

Fans waren ongerust dat André niet bij de concerten zou zijn, omdat hij de naam van het project uit zijn Instagram-biografie had verwijderd. Maar zijn woordvoerder stelt de fans gerust: “Hij doet zeker mee.”

Roxeanne trok zich terug

Eerder trok zijn zus Roxeanne Hazes zich terug uit de concertreeks. “De voornaamste reden is eigenlijk dat ik me wil focussen op mijn eigen muziek“, zei ze daarover. Roxeanne heeft ook nog wat anders aan haar hoofd met de rechtszaak tegen haar moeder Rachel. Het is een kwestie over de flinke erfenis die haar vader achterliet.

Bron: ANP/Shownieuws