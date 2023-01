André Hazes komt met bijzonder nieuw album

In eerste instantie hoopte hij enkel een nieuwe single te schrijven. Dat pakte wat anders uit, want hij raakte zo geïnspireerd dat hij binnenkort met een heel album komt.

Uit de spotlights

In september 2021 verdween André tijdelijk uit de spotlights. Hij koos bewust voor een periode van rust. ‘Ik ben cold turkey gestopt met het slopen van mijn lichaam’, liet hij toen weten. Inmiddels is hij druk bezig met een comeback en daar hoort natuurlijk nieuwe muziek bij.

Zichzelf vergelijken

Eerder vergeleek André zich altijd met zijn vader, waardoor hij zijn passie, doel en inspiratie uit het oog verloor. ‘Voor het eerst in mijn leven hoor ik geen stemmetje in mijn hoofd die mij wijs probeert te maken dat het liedje wat er gemaakt word, ook iets zou moeten zijn wat mijn vader had moeten kunnen zingen’, schrijft de zanger. ‘Daardoor verwaarloosde het idee van wat ik zelf echt wil maken. Het is een risico, maar het voelt verdomd lekker en vrij.’

Nieuw album André Hazes

Inmiddels heeft hij al vijf nummers op de plank liggen en is hij met zijn team bezig om een heel album te maken. ‘Elke studiosessie is een zegen boys.’ Aan het eind bedankt hij nog zijn team en fans. ‘Dank jullie wel dat ik mezelf mag zijn en daardoor deze absurde liedjes tevoorschijn komen.’ We zijn benieuwd!

