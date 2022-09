André Hazes onthult de startdatum van zijn documentaireserie: ‘Eindelijk mijn ware verhaal delen’

‘Twee jaar lang ben ik gevolgd in misschien wel de moeilijkste periode uit mijn leven’, begint André zijn nieuwe Instagram-bericht. ‘Ik ben de strijd aangegaan met mijzelf en heb er alles aan gedaan mijn leven te herpakken. Ik vind het heel spannend, maar kan tegelijkertijd niet wachten om mijn ware verhaal eindelijk met jullie te delen.’

André Hazes op Videoland

We weten al even dat deze documentaireserie over André Hazes komt, maar nu is ook bekend wanneer. Op de Videoland-poster die André bij zijn Instagram-bericht plaatst, prijkt namelijk ‘20 oktober’.

Documentaireserie met kwetsbare André Hazes

Wat kunnen we van André Hazes verwachten? De documentaire toont volgens de makers een kwetsbare en eerlijke André. De afgelopen jaren speelden zijn verslavingen een grote rol in zijn dagelijks leven en dat van zijn naasten. Door nu terug te kijken naar de voor hem schrijnende beelden, wordt duidelijk hoe hij zich destijds eigenlijk voelde en hoe het leven van André de afgelopen twee jaar er écht uit heeft gezien.

Burn-out en verslaving

In eerste instantie had de documentaire eigenlijk een heel andere insteek. “De oorspronkelijke intentie van de documentaire was het verhaal te vertellen van de opstart van André Hazes tijdens corona, richting zijn De avond van je leven in Ahoy 2021”, legt documentairemaker Cheeru Mampaey uit. Maar dat liep even anders. “Ik kreeg de kans om André van heel dichtbij te volgen, ook tijdens zijn burn-out en struggle met verslavingen. Dit zorgt voor een eerlijk, intiem en uniek document waarbij de kijker een André te zien krijgt die ze nog niet kennen.”

Mediastilte

André doorbrak zijn mediastilte van een jaar met een openhartig Instagram-bericht. ‘Ik zat in de meest donkere periode van mijn leven’, liet hij toen weten. ‘Ik raakte mijzelf kwijt, terwijl ik iedereen om mij heen tevreden probeerde te houden. Wanneer ik probeerde mijzelf terug te vinden, raakte ik steeds meer mensen kwijt.’ Door middel van professionele hulp is hij toen uit het dal gekropen.

Reacties van Monique en Rachel

Moeder Rachel hazes en ex Monique Westenberg vinden het ontzettend dapper dat André zijn kwetsbare verhaal durft te delen. ‘Lieve Dré, ik weet als geen ander hoe diep jij hebt gezeten’, schrijft Rachel in een reactie onder zijn nieuwste bericht op Instagram. ‘Soms moet je van ver komen om te beseffen hoe mooi het leven wel kan zijn. Ik ben zo ongelofelijk trots op jou schat wat je overwonnen hebt en hoe je weer in het leven staat. Ik denk dat niemand zich kwetsbaarder op had kunnen stellen door dit allemaal met het publiek te delen. Hou van jou, heel veel.’ Ook Monique reageert: ‘Dapper, kwetsbaar, sterk en trots!’

De vijfdelige serie André Hazes is vanaf donderdag 20 oktober te zien bij Videoland.

