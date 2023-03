André Hazes over relatie met Monique: “Vorm gevonden die voor ons werkt”

Frank Dane vroeg André hoe het zit met Monique nadat hij dit weekend een zoenende foto en romantische tekst op Instagram plaatste.

Vorm gevonden die werkt

André geeft aan dat hij geen relatie heeft met Monique. “Dat wordt er heel erg van gemaakt”, vertelt de zanger. “Het klinkt misschien heel raar, maar wij hebben een vorm gevonden die voor ons goed werkt. De manier waarop we het doen werkt gewoon heel goed.”

Frank Dane noemt deze relatievorm ‘friends with benefits’. André geeft toe dat die ‘benefits’ er wel zijn. “De maandagen dat ik daar slaap kom ik niet aan rust toe”, zegt hij lachend.

Verslaving

André en Monique waren eerder een tijd verloofd. Er volgde een moeilijke tijd vanwege de drank- en drugsverslaving van André, waarvoor hij hulp zocht. Daarover sprak hij eerder openhartig bij Jinek. In de De 538 middagshow vertelt de zanger ook hoe hij zijn verslaving onder controle houdt. “Ik denk voornamelijk door hoe goed ik me voel en hoe goed mijn band is met m’n kind en de mensen van wie ik hou. Dat is mijn allergrootste drijfveer.”

Bron: 538