André Hazes verklaart de liefde aan Monique: ‘Mijn hart ligt voor altijd bij jou’

‘Jij hebt mij altijd meer liefde gegeven dan ik verdiende’, begint André zijn bericht. ‘Je was er in goede, en hebt mij nooit laten vallen in slechte tijden. Je hebt altijd gezien dat er nog goed in mij zat, terwijl ik daar zelf aan twijfelde.’

Dankbaar

De zanger staat momenteel op het podium tijdens Heel Holland zingt Hazes, maar is te midden van alle drukte het meest dankbaar voor zijn hoe hun zoon tegen een vader opkijkt die is wie hij nu is. ‘En dat ben ik mede dankzij jouw eindeloze hoop, steun en geloof’, vervolgt hij. ‘Mijn hart ligt voor altijd bij jou. En ik zal nog langer van je houden.’

Lieve woorden

Monique reageert onder de post: ‘I’m your rock, you’re my star’. Eerder dit weekend schreef ze zelf over André op Instagram: ‘Ik ben fucking trots op deze gozer’. André reageerde daarop met de woorden: ‘Ik hou van jou, schat!’ Het is nog niet bevestigd dat de twee officieel weer samen zijn.

Verslaving

André en Monique waren eerder een tijd verloofd. Er volgde een moeilijke tijd vanwege de drank- en drugsverslaving van André, waarvoor hij hulp zocht. Daarover sprak hij eerder openhartig bij Jinek.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Andre Hazes (@andrehazes) op 12 Mar 2023 om 5:01 PDT

Bron: RTL Boulevard