André Hazes werkt aan nieuwe muziek: “We hebben er zin in”

Onder anderen Diggy Dex en Snelle zijn mee op het schrijfkamp. Diggy Dex heeft eerder meegeschreven aan André’s grootste hit Leef.

Lekker bezig

“We zijn lekker bezig en we hebben er zin in”, zegt de zanger. In de video is te zien dat zo’n twintig mensen mee zijn op het kamp. “Dus ja, we gaan binnenkort weer komen jongens. We gaan weer beginnen”, aldus een enthousiaste André. Het is nog niet bekend wat voor muziek er precies in de maak is.

Burn-out en verslaving

André maakt volgend jaar zijn comeback bij Holland Zingt Hazes. Vanwege een burn-out annuleerde hij de vorige editie en andere optredens. In zijn onlangs verschenen Videoland-documentaire Crossroads is te zien dat de zanger worstelde met verslavingen, maar onlangs voor zichzelf en zijn herstel koos.

Op de rode loper van André Hazes: crossroads sprak LibelleTV de maakster van de documentaire, de Antwerpse Cheeru Mampaey, over al haar favorieten. Zit André Hazes zelf ertussen? Je ziet het in deze video:

Bron: Instagram