André Rieu en Emma Kok komen opnieuw samen, voor kerstconcerten in Maastricht

Het optreden op het Vrijthof van Emma Kok met André Rieu en het Johann Strauss Orkest ging onlangs viral. De jonge zangeres, die eerder The voice kids won en meedeed aan Ministars, zong een cover van het nummer Voilà, waarmee Barbara Pravi in 2021 namens Frankrijk aan het Eurovisie Songfestival meedeed. Ze maakte hier zoveel indruk mee, dat de YouTube-video van het optreden inmiddels meer dan 13 miljoen keer is bekeken.

Emma Kok opnieuw bij André Rieu

En het leuke is: Emma zal opnieuw haar opwachting maken op het podium van André. Twee extra kerstconcerten zullen er plaatsvinden, op 9 en 10 december, en de kaarten hiervoor gaan vrijdagochtend in de verkoop. Houd de website van André Rieu dus goed in de gaten als je hier bij wilt zijn.

Groot spektakel

Het optreden van Emma is overigens niet de enige reden om een kaartje te kopen: het MECC, waar het concert plaatsvindt, wordt voor de gelegenheid omgetoverd tot een winterwonderland, compleet met kristallen kroonluchters, gouden Venetiaanse kandelaars en twee ijsbanen. En bezoekers kunnen voorafgaand aan het concert een Engelse kerstmarkt bezoeken in de stijl van schrijver Charles Dickens.

Bron: RTL boulevard