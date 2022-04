André Rieu wil koningspaar laten walsen tijdens Koningsdag

“Ja natuurlijk spelen we een heerlijke wals, speciaal voor het koningspaar”, vertelt André aan de krant. “Ik hoop echt dat ze gaan dansen voor het podium, dat zou fantastisch zijn.”

Speciaal nummer

André heeft zelfs een speciaal nummer voor het koningspaar gecomponeerd. “Ter gelegenheid van de troonsbestijging van koning Willem-Alexander in 2013 hadden we de eer op het Museumplein in Amsterdam te mogen optreden voor ruim zestigduizend mensen. We hadden toen een wals, speciaal voor het koningspaar gecomponeerd. Die spelen we nu natuurlijk ook weer.”

Spelen voor Beatrix

Het is de tweede keer dat de beroemde violist voor het koningspaar mag spelen. “Voor prinses Beatrix hebben we vaker opgetreden, toen ze nog koningin was. Dat gebeurde onder meer bij de grotten van Valkenburg”, herinnert André zich. “Ik weet nog goed dat we maar een halfuur mochten spelen. Aan het eind van het concert bedankte Beatrix ons en zei ze spontaan dat ze het veel te kort vond. Zó leuk!”

Bron: De Telegraaf