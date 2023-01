André van Duin denkt dat hij na zijn overlijden snel vergeten zal worden

Presentator Rob Kemps verkondigt in het programma dat hij van mening is dat André na zijn overlijden minstens zo’n groot afscheid zou moeten krijgen als koningin Wilhelmina destijds kreeg. André moet wel lachen om die gedachte. “Zou het zo erg worden?”, vraagt hij zich af. “Nee, dat denk ik niet. Er komt ongetwijfeld een nieuwsbericht, dat ligt geloof ik al klaar. Maar verder… ik denk dat mensen denken: ‘ooh wat jammer nou’, maar de volgende dag…”. De komiek suggereert dat iedereen het dan weer min of meer is vergeten.

“Hij heeft daar zeker andere ideeën over”

Het is ook maar de vraag of een groots afscheid überhaupt mogelijk is, want André heeft al meerdere keren laten weten dat hij van plan is om zijn lichaam na zijn overlijden beschikbaar te stellen aan de wetenschap. Al heeft hij daar nu wel lichtelijke twijfels bij. “De situatie is een beetje veranderd”, zo vertelt hij aan Rob. Hij verwijst hierbij naar zijn nieuwe vriend Fernando. “Hij heeft daar zeker andere ideeën over. Hij is meer van het cremeren of begraven.”

Voor Fernando was André jarenlang samen met Martin Elferink. Hij overleed in 2020 aan de gevolgen van kanker. In deze video zie je hoe het André is gelukt om desondanks een nieuwe start te maken.

Bron: SBS6