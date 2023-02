André van Duin doet aangifte van chantage: “Het was even schrikken”

André wordt vals beschuldigd en de chanteur eist geld, maar de presentator weigert te betalen. Het Openbaar Ministerie bevestigt de aangifte en gaat het onderzoeken.

André van Duin gechanteerd

De website heeft een persbericht in handen van advocaten Geert-Jan en Carry Knoops. Zij staan André bij. ‘Op 4 februari 2023 is door de heer André van Duin aan Knoops’ Advocaten verzocht om namens hem aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie te Amsterdam in verband met het feit dat hij door een persoon vals wordt beschuldigd en hiermee recentelijk wordt gechanteerd tot het betalen van een geldbedrag.’

Verder schrijven ze: ‘Deze aangifte is diezelfde dag gedaan bij het Openbaar Ministerie. Vanwege de ernst van deze chantage heeft de heer Van Duin besloten deze aangifte te doen, met het verzoek aan het Openbaar Ministerie om deze aangifte te onderzoeken en tot actie over te gaan.’

Geschrokken

André laat op zijn beurt weten dat het naar omstandigheden goed met hem gaat. Het was even schrikken voor de presentator, maar hij ziet de zaak met vertrouwen tegemoet.

André van Duin heeft een tv-hit in handen met De Grote Kleine Treinencompetitie. Naast deze hit heeft hij nog meer connecties met treinen. Matthijs vertelt je er meer over.

Bron: RTL Boulevard