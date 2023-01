André van Duin en zijn vriend Fernando over hun liefde: “Het móést zo zijn”

Fernando en André kwamen bij elkaar na het overlijden van hun wederzijdse goede vriendin Corrie van Gorp, eind 2020. De flamengodanser woonde toen met zijn man in Spanje en belde André op.

“We spraken af dat ik op zijn Keizersgracht op de koffie zou komen. Even bijkletsen... Ik ben er drie dagen gebleven. We hadden elkaar achttien jaar niet gezien. Het was zó vertrouwd. Het moest zo zijn, we zeggen het nog elke dag. Het móést zo zijn. Als vanouds.”

Fernando was toen nog getrouwd, maar de liefde voor André was zo groot dat hij de stap waagde.

Alleen op de bank

André was nog in rouw door het overlijden begin 2020 van zijn jarenlange partner Martin. Hij kreeg zelf darmkanker en herstelde in coronatijd. Daarna ging de komiek vol aan het werk om maar niet alleen te hoeven zijn, met allerlei programma’s voor Omroep MAX. “Beetje veel wel voor een man van in de zeventig. Maar ik ben niet iemand die lang in zijn uppie kan zijn. Overdag had ik afleiding, maar ’s avonds zat ik thuis toch weer alleen op de bank.”

‘Fernando zorgt voor mij’

Fernando kwam op het juiste moment. “Hij brengt gezelligheid en zorgt goed voor mij. En hij rijdt mij rond, ik wil zelf niet meer achter het stuur. Als het kan, gaat-ie met me mee naar opnames. Dat heb ik gemist.”

Als ze elkaar nog helemaal hadden moeten ontdekken, was het niks geworden, vertellen André en Fernando beiden. “Gedoe, waar je op mijn leeftijd geen zin meer in hebt”, verklaart André. Fernando weet dat ik andijvie lekker vind, ik hoef mijn buik niet meer in te houden, hij legt mijn kleren klaar...”

Voorlopig niet trouwen

En andersom hoeft Fernando zijn geliefde ook niet meer voor te stellen aan vrienden en familie. Of ze ooit nog gaan trouwen? “Joh, iedereen begint daarover sinds ik ‘zeg nooit nooit’ zei. Maar voorlopig even niet. We hebben het goed zo. ”

Bron: AD