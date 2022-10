André van Duin heeft trouwplannen: “Het gaat gebeuren”

Aan Story vertelt André: “We zijn heel gelukkig samen, dat mag je dan best vastleggen.” Hij wil graag trouwen voor de romantiek, maar geeft ook toe dat er een praktische reden achter schuilt.

André van Duin gaat trouwen

“Dan heb je alles in één keer goed geregeld”, aldus André. “Stel dat mij wat gebeurt, dan wil ik dat Fernando goed verzorgd achterblijft.” Het stel neemt daarom geen risico: “Het gaat gebeuren!”

Geen concrete plannen

Maar: “Over de invulling ervan moeten we nog nadenken.” Wie denkt dat er al een aanzoek heeft plaatsgevonden, heeft het mis. Het management van André vertelt aan RTL Boulevard: “Er is geen aanzoek, geen datum en er is ook geen gastenlijst. Maar er zijn wel plannen. Deze zijn echter nog niet concreet.”

Relatie

André en Fernando kennen elkaar al veertig jaar. Ze waren al vrienden toen André nog samen was met zijn toenmalige partner Wim Elferink. Het contact verwaterde, maar de twee kwamen weer met elkaar in contact nadat André’s partner Martin en Corrie van Gorp kort na elkaar overleden. Daaruit ontstond een mooie liefdesrelatie en nu dus ook een huwelijk.

Entertainmentjournalist Matthijs Albers duikt in het liefdesleven van Nicole Kremers vóór ze in het leven kwam van reality-tv-ster Peter Gillis:

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: Story, RTL Boulevard