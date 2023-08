André van Duin komt terug met ‘Animal crackers’

Dat onthulde Omroep Max-baas Jan Slagter woensdagavond in De oranjezomer.

‘Animal crackers’ komt terug

We moeten nog wel even geduld hebben, want de opnames moeten nog beginnen. Eerst gaat er een cameraman in het dierenpark aan de slag. Hij zal een maand lang opnames maken van de beestjes. In september is het de beurt aan André. En Janny van der Heijden is ook van de partij!

André van Duin hoopte op een doorstart

Jan noemt het maken van Animal crackers monnikenwerk: “Ik ben een keer bij André geweest en dan zit hij zo te pielen voor zeven seconden.” Maar ondanks het vele werk is André dolblij dat het programma terugkomt. Hij sprak al jaren de wens uit om een doorstart te maken met het programma.

Tv-klassieker

Animal crackers was in 1988 voor het eerst op de buis. Het programma waarin André van Duin dierenfilmpjes voorziet van stemmetjes ontpopte zich al snel tot een tv-klassieker. Het programma was tot 2018 te zien. De afleveringen duurden slechts een paar minuten per keer.

Archiefbeelden

Eerder liet André van Duin weten dat hij onderzoek deed naar het hergebruiken van archiefbeelden uit de dierentuin. Zo wilde hij nieuwe Animal crackers-afleveringen maken van beelden van bijvoorbeeld de BBC of van YouTube. Nu blijkt dat er toch nieuwe dierentuinbeelden opgenomen gaan worden voor het programma. Wij kunnen niet wachten!

Bron: AD