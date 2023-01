André van Duin krijgt een nieuw programma en dít weten we er al over

Het programma krijgt de titel Bij Van Duin op de achterbank en wordt gemaakt door - hoe kan het ook anders? - Omroep MAX. Het idee voor de nieuwe show is helemaal bedacht door André zelf.

André van Duin krijgt nieuw programma

In het programma ontvangt André gasten in een prachtige oldtimer en voert hij openhartige gesprekken met ze. Dit zijn niet zomaar gasten, maar collega-komieken en cabaretiers. Humor staat centraal. Na decennialang zelf als komiek in de theaters te hebben gestaan, weet André natuurlijk als geen ander waar hij het over heeft.

De gasten

Youp van ’t Hek, Herman Finkers, Brigitte Kaandorp, Peter Pannekoek, Jochem Myjer en Tineke Schouten zullen in het programma aanschuiven. Hoewel... aanschuiven, we kunnen beter instappen zeggen! Het ritje gaat ook nog ergens naartoe. André brengt ze met de oldtimer naar het theater waar zij die avond zullen optreden.

Eerste aflevering

In de eerste aflevering is Youp van ’t Hek aan de beurt. Hij wordt naar het Koninklijk Theater Carré gereden. Omroep MAX onthult alvast wat er in die aflevering ter sprake komt: “Hoe ziet Youp het leven als toekomstig pensionado, wat hebben Laurel & Hardy hem geleerd en welke cabaretier ziet Youp als zijn opvolger? Dat en meer komt aan bod in een openhartig gesprek op de achterbank.”

Vrolijke gesprekken

André van Duin over zijn nieuwe programma: “Wat is er leuker dan gezellig babbelen over humor?! Jarenlang heb ik zelf op het toneel gestaan en nu mag ik mijn collega’s onderweg naar hún werk vergezellen. Het worden vrolijke gesprekken.”

Bij ‘Van Duin op de Achterbank’ is vanaf vrijdag 10 februari om 21.20 uur te zien bij MAX op NPO 1.

Het nieuwe seizoen van ‘Heel Holland Bakt’ is in volle gang en Libelle sprak presentator André van Duin over zijn 10 favorieten:

Bron: Omroep MAX