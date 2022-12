André van Duin neemt déze belangrijke stap in zijn relatie met Fernando

Trouwplannen heeft hij voorlopig niet, maar het is volgens hem wel tijd voor de volgende stap. “Ja, tuurlijk. Dat sluit iedereen als-ie een beetje verstandig is. Uiteraard wil ik dat regelen, ik ben 75, dan moet je overal rekening mee houden, hè”, zo vertelt André.

“Het zou er best eens van kunnen komen”

Dat er in de media al werd geroepen dat hij wil trouwen met Fernando was volgens André iets te voorbarig. “Ik had alleen maar gezegd: het zoú er best eens van kunnen komen. Dat is alles. En het zal er ook best eens van komen, maar niet nu. Fernando en ik wonen nog maar net een jaar bij elkaar, zo ver zijn we nog niet. Dus er is geen datum, er zijn geen mensen uitgenodigd, er is hierover helemaal niks besproken. Mijn woorden zijn volkomen verkeerd begrepen.”

Oude bekende

André en Fernando zijn weliswaar nog niet zo heel lang bij elkaar, maar ze kennen elkaar al zeker veertig jaar. Als ze na het overlijden van Martin in 2020 een kopje koffie drinken samen met een gezamenlijke vriendin, slaat de vonk tussen André en Fernand over. De rest is geschiedenis.

Bron: Weekend