Waar bijna heel bekend Nederland liet weten enorm geschrokken te zijn, kijkt André er anders tegenaan.

André van Duin reageert op misstanden The voice

Hij laat weten dat hij het uiteraard vreselijk vindt en dat het nooit had mogen gebeuren, maar echt geschrokken en verrast is hij niet. Volgens de presentator is dit ‘van alle tijden’. “Het had natuurlijk niet mogen gebeuren, zeker niet met minderjarigen. Je mag je machtspositie nooit misbruiken. Maar zoals gezegd, ik denk niet dat het iets van deze tijd is. Het gebeurt al duizenden jaren.”

Bedrijfsleven

“Het is vreselijk, maar het is iets van alle tijden”, vervolgt André. “Het is niet zo nieuw wat er nu gebeurt. En het gebeurt in het bedrijfsleven ook allemaal. Het is alleen nieuws omdat het bekende mensen zijn.”

André van Duin over nieuwe liefde in zijn leven:

Bron: Linda