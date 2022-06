André van Duin steelt de show in ‘Even tot hier’

Hij stal de show met zijn liedje over de universele stekker.

‘Even tot hier’

Elke zaterdagavond nemen Niels van der Laan en Jeroen Woe de week door in een muzikale voorstelling, samen met hun band en ensemble onder leiding van Miguel Wiels. Het belangrijkste nieuws van de afgelopen week passeert in rap tempo én in musicalvorm de revue. Deze week schreven Niels en Jeroen het nummer Alle koeien, op de melodie van Hallelujah van Leonard Cohen. Verder ging het nieuws over de stikstofcrisis, reclames voor casino’s en de universele laders.

André van Duin in ‘Even tot hier’

Voor dat laatste onderwerp kwam André van Duin even langs voor een optreden. Niels en Jeroen vertellen dat ze niet kunnen wachten tot de universele lader er eindelijk is. “Nooit meer dat gelazer met een plugje en een snoertje en een lader en een stekkertje”, zegt Jeroen. Die zin doet Miguel aan het liedje van André denken. “Hij geeft gelijk”, zegt Niels verbaasd en niet veel later verschijnt André op het podium.

Woordgrap

En niet één keer, niet twee keer maar vier (!) keer. Hij zong het nummer ‘Een plugje en een snoertje en een lader en een stekkertje’ wat natuurlijk een parodie is op het nummer ‘Een boutje en een moertje en een schroefje en een nippeltje’ dat André ooit schreef op de melodie van The lion sleeps tonight.

Fan van André van Duin

Kijkers zijn razend enthousiast en op Twitter gaat het nergens anders meer over. Heel gek is dat niet, want André is bij de kijkers áltijd favoriet. ‘Wat is beter dan André van Duin? Vier André van Duins!’, schrijft een kijker op Twitter. Iemand anders reageert met: ‘Een vleugje André van Duin bij Even tot hier is alles wat een mens op deze zondagavond nodig heeft!’

Reacties op het optreden van André van Duin in Even tot hier:

Voor André van Duin is het heel duidelijk: Zelfde plugje, zelfde snoertje, zelfde lader, zelfde stekkertje. O, wat scheelt dat een gezeik. Alles is precies gelijk! pic.twitter.com/6czyD7CtI4 — Even Tot Hier (@eventothier) 12 juni 2022

André van Duin is en blijft een absolute👑 🤩 #eventothier — NotTheMama (@pepnl) 12 juni 2022

Wat is beter dan André van Duin?

Vier André van Duins! 😎🤘🏻😃#eventothier — MichielZiet (@MichielGeurtse) 12 juni 2022

Ja geweldig en André van Duin deed ook nog even mee, top. #eventothier #GoudenTelevizierring — Miriam 💖 (@mboschnl) 12 juni 2022

4 x André van Duin.

Dan wordt de wereld meteen een stukje beter. #eventothier pic.twitter.com/FrFGdgVJYk — Remco (@Topdob11) 12 juni 2022

Een vleugje André van Duin bij #eventothier is alles wat een mens op deze zondagavond nodig heeft! — Sjoerd de Vos (@SjoerddeVos_) 12 juni 2022

Weer een fantastische uitzending van #eventothier en heerlijk dat André van Duin meedeed👍🏻😂 — Diana Winder (@DianaWinder) 12 juni 2022

Ik vind het fantastisch dat Andre van Duin nog steeds voor zoiets te porren is #eventothier — Richard Arts (@Ritch72) 12 juni 2022

Andre van Duin bij even tot hier. De TV is klaar en uitgespeeld, iedereen kan naar huis. Goed gespeeld allemaal. #eventothier — Chris, zomaar een trots🐑 (@ChrisdeR80) 12 juni 2022

Prachtig dit, hup André 😍😍 #eventothier — Lianne van Veen (@Liedje87) 12 juni 2022

Geweldig Andre van Duin bij #eventothier en een plugje, een snoertje , een lader en een kabel 🎼🎼🎼 pic.twitter.com/m8xoDAcDvC — M@rianne (@Mrianne5) 12 juni 2022

Geweldig #andrevanduin #eventothier meer andre van duin op tv en de wereld wordt iets gezelliger — Marloes (@___Marloes___) 12 juni 2022

Ligt het aan mij 🤔🤪:#andrévanduin in #eventothier en ik zie gewoon vier verschillende personages (van dezelfde familie weliswaar)

Andre blijft een klasbak, zelfs bij een simpel liedje

En Jeroen en Niels elke week weer een sterke aflevering@eventothier @BNNVARA — P. Apenstaartje (@Papenstaartje) 12 juni 2022

Ik houd van André van Duin. ❤️#eventothier — Kelly Sinke (@KelRebel) 12 juni 2022

Briljante #eventothier weer, en mét André van Duin! ❤️ — Elwin van Gestel (@elwinvangestel) 12 juni 2022

Bron: Even tot hier, Twitter