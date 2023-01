André van Duin uitgeroepen tot aardigste BN’er: “Ik heb er geen woorden voor”

Hij is nu zelfs uitgeroepen tot aardigste bekende Nederlander.

Aardigste BN’er

De radiozender Veronica vroeg hun luisteraars welke BN’er zij het aardigst vinden. Er werden vijf BN’ers genomineerd. Naast André waren dat Feyenoord-trainer Arne Slot, radio-dj Edwin Evers, zanger Frans Bauer en presentatrice Hélène Hendriks.

André van Duin wint

André kreeg uiteindelijk de meeste stemmen. Dat werd maandag bekend gemaakt in De Veronica ochtendshow: ook goeiemorgen! André werd thuis verrast met de prijs.

‘Helemaal confuus’

De presentator zag de winst niet aankomen, hij was er zelfs helemaal stil van. In de uitzending was zijn reactie te horen. “Ik ben er helemaal confuus van, ik heb er geen woorden voor. Ik ben er bijna ontroerd van”, aldus André.

‘Heel Holland bakt’

Dat André een lieve man is, komt goed van pas bij zijn rol als presentator in Heel Holland bakt. Daar wordt namelijk een hoop gehuild en gestrest. Zo was het deze week kandidaat Zineb die tranen liet. Gelukkig is daar altijd de lieve André van Duin waar de kandidaten even bij mogen uit huilen.

Het nieuwe seizoen van ‘Heel Holland Bakt’ is van start en Libelle sprak presentator André van Duin over zijn 10 favorieten. Wat is zijn favoriete thema en heeft hij een favoriete deelnemer?

Bron: ANP