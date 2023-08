André van Duin weer bestraald: “Twee verdachte plekjes op longen gevonden”

“Het gevaar is weer geweken”, zo benadrukt hij. “Je ziet: ze houden me goed in de gaten. Volgens André is er ‘niets meer aan de hand en moet niemand zich zorgen maken.’ De komiek is ook nog volop aan het werk: deze week begint er een nieuw seizoen van het programma Denkend aan Holland en daarnaast is hij ook weer bezig met de opnames van een nieuwe reeks Heel Holland bakt.

Eerder ook al kanker

Drie jaar geleden werd André ook al behandeld in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, toen vanwege darmkanker. Hij onderging toen een aantal chemokuren en werd vervolgens geopereerd. Ook toen maakte hij dit pas bekend nadat hij de behandeling had ondergaan. “Ik heb graag dat mensen om me moeten lachen”, zei hij toen. “En niet dat ze, wanneer ze me zien, meteen denken: ach goss, zijn man dood, zijn vriendin Corrie van Gorp en nu zelf ook nog kanker. Dan word je zo’n zielige, oude komiek.”

Bron: De Telegraaf