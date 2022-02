Dat vertelt van Duin aan Telegraaf.

Veertig jaar bevriend

André en Fernando gaan al heel wat jaartjes terug, want de mannen waren al veertig jaar bevriend voor de vonk recentelijk oversprong. “Hij heeft zelfs mijn ouders nog gekend. Dat is toch heel bijzonder? Hij woont in Spanje, maar is gewoon een Brabander. Hij is 61 jaar en altijd danser geweest, zo ken ik hem ook van Op Volle Toeren en Op Losse Groeven,” vertelt André aan Telegraaf.

Grote liefde Martin

Martin Elferink, de echtgenoot van André van Duin, overleed in 2020 aan de gevolgen van kanker. André vertelt dat Martin altijd zijn grote liefde zal blijven. “Dat zal nooit veranderen en dat weet Fernando ook. Hij kan daarmee leven. Want natúúrlijk is die rouw allemaal nog niet verwerkt. Maar ik ben ook niet iemand die heel lang alleen kan zijn”, vertelt hij.

Mooiste cadau

Fernando en André van Duin gaan samenwonen in Amsterdam. “Ik ben ontzettend gelukkig. Dat me dit mag overkomen, met 75 jaar! Het is het mooiste cadeau wat ik mezelf kan geven. Me openstellen en er zoveel mogelijk jaren als ons nog maar gegeven zijn, ervan te genieten.”

‘Niet de nieuwe Martin’

Van Duin vervolgt: “Kijk, hij is niet de nieuwe Martin. Dat kan ook niet. Martin is Martin en hij is Fernando. Het is jammer en tragisch hoe het allemaal gelopen is, zo jong. Maar ik weet zeker dat Martin dit helemaal goed vindt. Die wilde niet dat ik alleen zou blijven. Martin wist ook dat ik dat helemaal niet kan. Dus ja, dan is dit in de gegeven situatie het beste wat me kon overkomen”, besluit hij.

Eerder vertelde André al aan Libelle dat hij wel toe was aan een nieuwe liefde. “Het zou fijn en gezellig zijn”, zei hij destijds. Hieronder kun je het interview bekijken.

Bron: RTL Boulevard, Telegraaf