André van Duin ziet nieuwe programma niet als interviewprogramma: “Ik ben geen journalist”

In het programma spreekt André bekende vakgenoten op de achterbank van een oldtimer. Maar kijkers moeten hem daardoor niet ineens als interviewer gaan zien, stelt hij in gesprek met het ANP.

‘Bij Van Duin op de achterbank’

In de eerste aflevering zit André op de achterbank met Youp van ’t Hek. Maar ook Herman Finkers, Brigitte Kaandorp, Peter Pannekoek, Jochem Myjer en Tineke Schouten komen in de reeks aan bod. André brengt iedere aflevering de gast in kwestie naar het theater waar hij of zij aansluitend een optreden geeft. Ondertussen praten ze over het vak en over humor.

Eens wat anders

André laat weten dat hij met dit programma “eens wat anders wilde doen”. Geen bakwedstrijd, geen treinencompetitie, maar praten met gasten. Maar, laat hij weten, het is géén interviewprogramma. “Ik ben geen journalist en ik moet wel in m’n eigen gebiedje blijven. We zijn vakgenoten, die praten over bijvoorbeeld hun inspiraties. Zo kunnen we elkaar ook meer aanvullen”, vertelt André, die het vooral belangrijk vindt dat de gesprekken heel natuurlijk verlopen.

Bekend format

Het format van het programma wordt al veel vergeleken met bekende Amerikaanse formats, zoals Jerry Seinfelds Comedians in cars getting coffee. “Alles lijkt op elkaar, tegenwoordig”, zegt André daarover. Maar hij vindt wel dat zijn eigen programma meer afwisseling biedt: “Het is niet alleen gebabbel. Zo laten we bijvoorbeeld ook stukjes zien van inspiratiebronnen, zoals Laurel en Hardy.” Ook vindt hij dat zijn programma iets meer glamour heeft. Zo zit hij niet zelf achter het stuur, zoals Jerry Seinfeld, maar is er een chauffeur.

Bij Van Duin op de achterbank is vanaf vrijdag wekelijks te zien om 21.20 uur op NPO 1.

Bron: ANP