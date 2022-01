Angela de Jong reageert op het felle statement van Linda de Mol: “Ik baalde er dit weekend van”

Een van hen is Angela de Jong en zij reageert nu op de felle woorden van Linda.

Statement Linda

Het statement van Linda kwam na de enorme ophef die ontstond naar aanleiding van de uitzending van BOOS over de misstanden bij The voice. In een eerder statement liet Linda weten dat ze haar verhaal zou doen zodra ze er klaar voor was, maar dat wil ze inmiddels niet meer, en dat zou voornamelijk komen door de media en een aantal opiniemakers.

‘Die sneue, intens valse Angela de Jong’

Middels het statement liet ze weten: “Iets dat zo privé is moeten vertellen en uitleggen omdat je constant onder vuur ligt bij een handjevol sensatiezoekende opiniemakers (o.a. Beau, Rob Goossens, Youp en de grote aanvoerster van deze bizarre hetze, die sneue, intens valse Angela de Jong). Waarom zou ik het in Godsnaam nog doen, zo’n interview?”

Angela: ‘Ik begrijp het’

Het moge duidelijk zijn dat Linda geen fan is van Angela. In Goedemorgen Nederland reageerde Angela maandag op deze felle woorden. Angela vertelt: “Dat ze mij niet de leukste persoon op de wereld vindt, ja, dat begrijp ik best. Dat is ook haar goed recht. Het enige lastige is, voor haar dan in dit geval, dat het schandaal dat nu aan het licht komt achter de schermen van The voice, eigenlijk het grootste schandaal is dat we hebben gehad in zeventig jaar televisie. Dus ja, daar is heel veel aandacht voor.”

Sneue mediaruzie

“Er zijn nog heel veel vragen die de mensen thuis in de huiskamer stellen, maar die ik ook hardop stel in mijn column. Dat ik dan af en toe de kop van Jut ben, ja, dat zij zo”, aldus Angela. Maar één ding vindt ze wel vervelend: “Waar ik echt van baalde afgelopen weekend, is dat het nu weer zo’n sneue mediaruzie aan het worden is en dat ís het natuurlijk niet.”

Het gaat om de slachtoffers

Ze legt uit: “Het gaat hier om de slachtoffers en daar moet het ook vooral om gaan. En om de mannen die het gedaan hebben. Die verdwijnen nu ook een beetje aan de horizon, wat volgens mij ook niet de bedoeling kan zijn. Dus ja, dat vond ik er jammer aan.”

