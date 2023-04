Angela Groothuizen neemt het op voor Mia en Dion: “Ze kunnen heus wel zingen”

Zelfs in het tv-programma Even tot hier ging het over de belabberde live-kwaliteiten van het muzikale duo. Jeroen Woe en Niels van der Laan zongen een variant van het nummer van Mia en Dion. Zo vals mogelijk.

Angela Groothuizen reageert op Songfestival-act

Toch zijn er ook mensen die nog wel hoop hebben dat het goed gaat komen op het Songfestival met Burning Daylight, zoals het liedje heet. Angela Groothuizen neemt het nu bijvoorbeeld op voor het zangduo.

“Wat zijn we toch bruut. Ik vind dat we wel een beetje aardiger mogen zijn, het is verschrikkelijk voor ze”, zegt Angela tegen het AD. Volgens haar kan het nog best goed komen. Mits ze de juiste hulp krijgen. “Ik wens ze een goede zangcoach toe en ik zou straks op het songfestival gebruikmaken van backing vocals, oudere zangers met ervaring die de noten raken en ze kunnen helpen. Deze twee kunnen heus wel zingen, maar hebben nog ervaring nodig.”

Goede zangcoach nodig

Songfestivalwinnaar Duncan Laurence gaat zich over Mia en Dion ontfermen. Fijn, maar Angela twijfelt wel of hij de juiste coach voor ze is. “Duncan mag het songfestival hebben gewonnen, hij heeft nog niet de ervaring van Ilse. En Ilse is een controlfreak. Ze zal toen echt mensen hoofdpijn hebben bezorgd, maar zij regelde wel alles voor hem.”

Techniek

Zelf erkenden Mia en Dion dat hun optreden in Madrid niet goed was gegaan. Ze gaven de techniek daarvan de schuld. Toch ging hun live-optreden daarna, in Amsterdam, ook niet vlekkeloos.

Mia en Dion staan 9 mei weer op het podium. Dan is de eerste halve finale van het Eurovisie songfestival in Liverpool. Mochten ze die overleven, dan mag het duo op zaterdag 13 mei optreden tijdens de finale.

Bron: AD.nl