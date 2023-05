Angela Groothuizen over online haters: “Vaak boos op de wereld”

Online kritiek behoort namelijk niet tot één van de dingen waar Groothuizen wakker van ligt, vertelt ze in de podcast Darmstad FM.

Radio uitzendingen

Groothuizen is tegenwoordig vaker te horen op de radio, maar vergeet dan nog wel eens dat daar tegenwoordig ook camera’s staan, waardoor een radio-uitzending eigenlijk steeds een beetje meer op een tv-show lijkt.

“En daar krijg je dan commentaar op als je op de zaterdagochtend toch met je verkreukelde witte snoetje...” zegt Angela. “Het maakt me ook eigenlijk niks uit”, gaat ze door.

Bron van kritiek

De kritiek die Groothuizen krijgt, gaat met name over haar leeftijd. “Als er al is wat gezegd wordt, is het over: dat oude wijf of die oude taart. En dat zijn dan meestal een beetje sneue types, die vaak boos op de wereld zijn. Dus dat is het wel een beetje. Maar goed, het maakt me ook niet zoveel uit.”

Positieve reacties

De zangeres probeert vooral te onthouden dat de meeste mensen juist positief reageren. “Negentig procent van de mensen is ontzettend lief”, vertelt ze. “En we hebben de neiging om te focussen op die negatieve types.”

Ook het liefdesleven van de zangeres is veelbesproken. Ongeveer anderhalf jaar geleden zijn Angela en haar man uit elkaar gegaan, maar dat was niet omdat er geen liefde meer was tussen de twee.

Bron: RTL Boulevard