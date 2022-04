Angela Groothuizen weer terug bij ex: “Het gaat heel goed”

Angela was dertig jaar samen met Rob Mooij, de man met wie ze ook twee dochters heeft. Na een periode uit elkaar, zijn ze nu weer samen.

Angela Groothuizen terug bij ex

Dat vertelde Angela aan het team van Shownieuws, dat ze tegen het lijf liep bij de première van Raymonda van het Nationale Opera & Ballet, waar ze samen met Rob was. “Het gaat heel goed met mijn partner. Het is de eerste keer dat we weer eens een uitje hebben”, liet Angela weten.

Drie lovers

In Vrouw vertelde Angela dat ze leuk contact had met drie mannen, die ze vond op Tinder: “Ik hoefde niet meteen een nieuwe liefde, maar ik had wel behoefte aan gezelschap van mannen om leuke dingen mee te doen. Dus ik heb een paar keer op Tinder naar rechts geswipet en ben aan het daten geslagen.”

Friends with benefits

“Friends with benefits, zeg maar”, legde ze uit. “Dat zijn er momenteel drie. Ik kan het iedereen aanraden. Het heeft mijn leven een heel stuk leuker gemaakt.”

Vrienden

Heel openhartig van Angela, maar als Shownieuws dit aanhaalt noemt ze de mannen in kwestie toch ‘vrienden’. Ze legt uit: “Toen het even heel slecht ging, heb ik nieuwe vrienden gezocht en die ook gevonden. Het ging er meer om dat je echt nieuwe mensen kunt leren kennen, zelfs als je een bekende kop hebt. En daar ben ik heel blij mee.”

Open relatie

Lovers of vrienden? Partner Rob zal er niet wakker van liggen. De twee hadden namelijk voor hun breuk al een open relatie. Daar maakte Angela nooit een geheim van.

Een ander

In Volkskrant Magazine vertelde ze in 2019 dat Rob op dat moment een ander had, naast haar.. “Dat vind ik prima, want ik heb over”, legde ze uit. “Ik heb zoveel geluk en liefde en alles wat ik wil, ik heb zat. Snap je? En ik ga hem, mijn allerliefste, in dat ene leven dat hij heeft niet voor de voeten lopen. Met niets.”

Angela Groothuizen datet met haar ex:

