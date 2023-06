Angela Schijf worstelde ruim tien jaar met een eetstoornis: ‘Een verschrikkelijke psychische ziekte’

Met haar bericht draagt Angela een steentje bij aan de Wereld Eetstoornis Actiedag.

Blijk van steun

Op de foto zien we hoe de Flikken Maastricht-actrice een paars lintje op haar kleding heeft gespeld, waarmee ze sympathie uitdraagt voor lotgenoten. ‘Dit lintje is voor iedereen die, direct of indirect, met een eetstoornis te maken heeft: ik zie jou, ik geloof in jou, het komt goed’, schrijft Angela.

Persoonlijk verhaal

Hoewel ze naar eigen zeggen normaal niet zo van de speciale dagen is (‘heel gewone dagen zijn ook heel bijzonder’), heeft ze wél veel met de Wereld Eetstoornis Actiedag. Angela worstelde zelf ruim tien jaar lang met boulimia, een eetstoornis waarbij sprake is van terugkerende eetbuien, die allerlei heftige gevolgen hebben.

‘Het was ernstig en zwaar’, schrijft Angela. ‘Nooit heb ik erover gesproken, omdat het zo’n ongelooflijk kwetsbaar proces is dat je het eigenlijk niet uit kunt leggen. Als je ’t niet kent, dan kom je niet zo makkelijk bij de gevoelens en gedachten van mensen die een eetstoornis hebben.’

Weg met misverstanden

Veelgehoorde misverstanden ruimt ze uit de weg. ‘Het is geen ‘aandacht trekken’ of ‘alleen maar dun willen zijn’. Het is een verschrikkelijke psychische ziekte die niet per se zichtbaar hoeft te zijn.’

‘Heb vertrouwen’

Naar schatting lijdt tien procent van de bevolking aan een eetstoornis, het overgrote deel is vrouw. ‘Ik kom jonge vrouwen tegen bij wie de angst, het perfectionisme, de dwang zo groot is, dat het me bang maakt’, vervolgt Angela haar bericht. ‘Tegen al die prachtige meiden zou ik willen zeggen: je hoeft het niet alleen te doen. Tegen alle moeders en vaders, zussen en broers, geliefden: heb vertrouwen.’

Vermoed je een eetstoornis bij jezelf of iemand in je omgeving? Zoek (anoniem) hulp via Weet, de patiëntenvereniging voor eetstoornissen: 085-1304617.

Bron: RTL Nieuws