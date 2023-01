Anita Pointer (74) van The Pointer Sisters overleden

“Zij heeft ons al die tijd zo hecht gehouden. Haar liefde voor onze familie zal voortleven in ons”, laat de familie weten.

Anita van The Pointer Sisters

Anita scoorde samen met haar zussen June, Bonnie en Ruth in de jaren 70 en 80 hits als I’m so excited, Jump en Slow hand. Hun debuutalbum uit 1973 leverde meteen al de hitsingle Yes we can can op. Ook in Nederland haalde deze single kort de hitlijsten. De groep nam in totaal vijf platen op en wonnen diverse prijzen, waaronder drie Grammy Awards.

Hollywood

De nummers waren ook in Hollywood erg populair. Neutron Dance werd een grote hit door de achtervolging in Beverly Hills Cop, Jump ken je waarschijnlijk wel van de populairste scène van Hugh Grant in Love Actually. Verder speelden de zussen mee in de komedie Car Wash.

Rust en vrede

“Hoewel we diep bedroefd zijn door het verlies van Anita, troosten we ons met de gedachte dat ze nu bij haar dochter Jada en haar zussen June en Bonnie is en vrede heeft”, laat de familie weten. June en Bonnie overleden in 2006 en 2020. Alleen de oudste zus Ruth (76) blijft nu over.

Anita Pointer in 2019 Beeld Getty Images

Bron: The Guardian