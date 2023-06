Anita Witzier vertelt over eetstoornis dochter bij Jinek: “Ik had het moeten zien”

Julia had heel erg het gevoel dat ze achterliep en dingen miste. “De trein van het leven rolde aan mij voorbij. Dat komt wel door de eetstoornis”, legt ze uit. Zo werd ze op haar negentiende pas voor het eerst verliefd. “Ik heb het daarna gehad. Ik heb het flink ingehaald”, lacht ze.

Machteloos

Julia besloot er een boek over te schrijven. Pas daarna Anita het las begreep ze de ernst van de situatie. “Toen heb ik ook pas voor het eerst de pijn en het verdriet kunnen ervaren. Want ik wist het niet en ik begreep het niet”, legt de presentatrice uit. Ze stond machteloos. “Ik begreep het vooral niet. Het was hartverscheurend. Het was verschrikkelijk verdrietig, omdat ik toen inzag hoe ontzettend ze geleden heeft en ik dat niet heb kunnen zien en haar dus ook niet heb kunnen helpen.”

De presentatrice gaf zichzelf vooral de schuld. Wat had ze niet goed gedaan? Ze vraagt zichzelf af hoe ze het anders had kunnen doen, maar weet daar het antwoord niet op. “Ik pleit mezelf niet vrij, want ik had het moeten zien.” Tegelijkertijd hoopte Julia dat nooit iemand erachter zou komen. “Ik schaamde me dood.”

Beter dan ooit

Gelukkig gaat het nu een “beter dan ooit” met Julia en zijn ze uit deze moeilijke periode gekomen. Moeder en dochter hebben ook advies voor mensen in dezelfde situatie. Julia benadrukt hoe belangrijk het is om erover te praten en professionele hulp te zoeken. “Want dan kan je dus ook eerder hulp inschakelen. Maar dan kan je sneller naar professionele hulp.” Anita zegt: “Zorg dat je er bent en luistert. En de enige vraag is: Wat heb jij van mij nodig? En dat moet je accepteren en je moeder-ego opzij zetten”.

Jules is vanaf dinsdag te koop.

Anita Witzier is bekend als presentatrice van programma’s als Anita wordt opgenomen en De reünie. Daarnaast is ze ambassadeur van de Stichting Lezen en Schrijven. We vroegen haar wanneer ze voor het laatst een aantal dingen heeft gedaan.

Bron: Evajinek.nl