Anna Nooshin (36) verrast nietsvermoedende volgers met babybuik

Op Instagram plaatste Anna woensdag een filmpje van haar groeiende babybuik. Onder het filmpje maakt ze niet veel woorden vuil aan het blijde nieuws, maar in haar Instagram-stories gaat ze er verder op in. ‘Lieve allemaal, ik ben onwijs dankbaar en blij dit te delen’, schrijft ze daarin. Ze geeft aan dat ze de comments onder haar bericht heeft uitgezet omdat ze anders overweldigd wordt door de reacties en emotioneel wordt: iets dat ze wijdt aan haar zwangerschapshormonen. ‘Ik wil proberen zo goed mogelijk in mijn bubbel te zitten en op positieve energie te focussen.’

Liever privé

Sinds vorige week weten we dat Anna gelukkig is met GTST-acteur Thijs Boermans (26). Niet omdat de twee elkaar pas zo kort kennen, maar omdat het stel hun liefdesleven liever privé houdt. Anna, die als influencer continu in the picture staat, was voorheen altijd heel open over haar relaties. “Toen het de laatste keer over was, dacht ik: dat ga ik echt nooit meer doen”, vertelde ze volgens het AD in Open casa, een online programma van YouTuber Robbert Rodenburg.

Blijft een raadsel

Ook Thijs maakte het nieuws wereldkundig met een Instagram-post. ‘Ik word papa’, schreef hij daarbij. De acteur was vorig jaar te zien in Expeditie robinson, het programma waar ook Anna aan meedeed, maar dan in 2016. Hoe de twee elkaar hebben leren kennen is een raadsel, maar dat ze dateten werd al langer vermoed. De roddelpers wist namelijk hints te vissen uit TikTok-filmpjes van het stel.

Bron: Instagram @annanooshin