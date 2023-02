‘Annabel’-zanger Hans de Booij (64) in ‘First dates’ over moeilijke tijd: “Ik had een enorme eenzaamheidsaanval”

Hans de Booij was een van de bekende Nederlanders die op Valentijnsdag in een speciale uitzending van First dates een afspraakje had met een onbekende vrouw. Hij werd opgegeven door een vriend, maar stond helemaal achter zijn deelname. Vorig jaar lag de zanger elf dagen in het ziekenhuis met corona en ging het niet goed met hem. Sindsdien zegt hij naar eigen zeggen vaker ja tegen dingen. Zo ook tegen First dates. Hij trof Irma in het restaurant en de twee hadden meteen een leuke klik. Irma had alleen wel even nodig voordat ze doorhad wie er tegenover haar zat. Na een paar hints van Hans - “Ik had vroeger een paar hitjes” - viel dan toch het kwartje dat ze met een bekende zanger aan het dineren is. Een goede match, want Irma houdt zelf ook erg van muziekmaken.

Hans de Booij had eenzaamheidsaanval

De eerste date van de twee ging al meteen de diepte in. De zanger vertelde dat hij momenteel liedjes schrijft over eenzaamheid. Want toen hij drie maanden bij een vriend op Malta doorbracht, kreeg hij daar een “enorme eenzaamheidsaanval”. Daarover is hij liedjes gaan schrijven. En dat gevoel van eenzaamheid is er eigenlijk al sinds zijn geboorte, vertelde hij. “Ik ben het vijfde kind van mijn moeder, maar toen ik geboren werd was ik enig kind. De vier anderen waren al dood. Mijn broer overleed op 3,5-jarige leeftijd, de andere kinderen zijn doodgeboren. Ik ben dus alleen opgegroeid.”

Tweede date

De date verloopt goed en na afloop gaven Hans en Irma allebei aan dat ze graag een tweede date zouden willen. Het AD belde Hans woensdag nog even om te checken hoe het daarmee staat. “Binnenkort maken we weer een afspraak”, zei de zanger. Hij durft nog niet te zeggen of het ook echt wat wordt. “Je kunt maar beter geen verwachtingen hebben, speculeren heeft geen zin. Dat je een partner via zo’n programma ontmoet is een lot uit de loterij, maar dat weet ik nog niet. Deze avond was in ieder geval leuk.”

In tijden niet zo gelachen bij #firstdates! Het moment dat ze beseft dat ze met Hans de Booij aan tafel zit! Geweldig! pic.twitter.com/ODqsxAmCNK — Indra 🥜 (@IndraDePinda) 14 februari 2023

Geinig, Hans de Booij bij #firstdates



Ik neem aan dat zijn date Annabel heet — Vossie 🍀 (@Vosskke) 14 februari 2023

Ze heeft geen idee wie Hans de Booij is hè.. #firstdates — Kim Kluijtmans (@KimKluijtmans) 14 februari 2023

Nu bij @FirstDatesNL: Hans de Booij ❤️



Op 14 april verschijnt zijn biografie: Het wordt niets zonder jou.https://t.co/yMJoZiWtju pic.twitter.com/tI63z1f2bv — Bot Uitgevers (@BotUitgevers) 14 februari 2023

Bron: AD.nl