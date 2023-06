‘Annabel’-zanger Hans de Booij zit aan de grond: “Ik ben bang dat ik onder een brug eindig”

Hans werd tijdens de coronapandemie geveld door het virus en kon daardoor langere tijd niet werken. Hierdoor kon hij uiteindelijk de huur van zijn appartement niet meer betalen. Daarom woont hij momenteel noodgedwongen in een caravan.

Radeloos

De zanger erkent dat de situatie allesbehalve ideaal is. “Ik heb gebruikgemaakt van de gastvrijheid van vrienden in Heusden (Noord-Brabant, red.) en dacht op korte termijn wel een sociale huurwoning te kunnen betrekken. Maar toen kreeg ik te horen dat daar een urgentieverklaring voor nodig is. Ik was radeloos. Bij mijn vrienden wilde ik niet blijven. Ze hebben recht op privacy”, zegt de zanger.

Eindigen onder een brug

Helaas moet hij binnenkort ook nog eens de caravan uit, omdat het daar aan het einde van de zomer te koud wordt. De zanger is flink gestrest door de hele situatie. “Mijn creativiteit is gedaald tot het nulpunt. Ik hoop dat snel een huiseigenaar mijn pad kruist, die mij wil helpen. Ik ben bang dat ik anders in de nachtopvang van een tehuis voor dak- en thuislozen terecht zal komen, of misschien zelfs wel onder een brug eindig. Zie dit verhaal als een noodkreet. Ik ben ten einde raad!”

Bron: De Telegraaf