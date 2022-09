Beeld RTL

Anne Marie uit ‘B&B Vol Liefde’ is blij voor Hans en Petra: “Ze passen beter bij elkaar”

Anne Marie Hazenberg (53) was als paardenliefhebber meteen enthousiast over Hans in Frankrijk. Ze verbleef tien dagen in zijn B&B in Dégagnac en besloot zelf weer te vertrekken. “Er was chemie tussen ons. Maar qua karakter zijn we gewoon écht geen match”, blikt ze terug.