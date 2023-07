Anne, Walter en Claudia gaan op dag twee in ‘B&B vol liefde’ meteen uit de kleren

B&B vol liefde is niet alleen een programma vol liefde, maar vooral vol onverwachte wendingen, bijzondere gesprekken én hilarische scenes. Kijkers hebben al snel door dat de spirituele B&B van Walter daar dé locatie voor is.

Claudia en Anne zijn hele goede vriendinnen. Dat lijkt op het eerste ogenblik supergezellig, maar of dat nou zo handig is? De vrouwen biechten dan ook naar elkaar op dat ze het lastig vinden dat ze achter dezelfde man aan zitten. “Ik heb wel van die momentjes gehad dat ik dacht: pff, mag ik ook even?”, geeft Claudia eerlijk toe. Gelukkig zijn ze allebei niet op hun mondje gevallen en spreken de issues eerlijk naar elkaar uit.

Teleurstelling en trauma

Ze willen Walter graag beter leren kennen. Anne heeft een lastige periode achter de rug waarin ze op vriendschappelijk en relationeel vlak erg teleurgesteld is. Ook voor Claudia is het spannend. “Ik zou het heel erg vinden als ik verliefd zou worden en hij heeft dat niet.”

Claudia’s man overleed twee jaar geleden, ze waren 38 jaar samen. Na het overlijden van haar man moet ze alle puzzelstukjes weer op de juiste plek krijgen voordat ze aan een nieuwe relatie begint. “Ik hoop dat het wel een keer gaat gebeuren. Dat is mijn wens en dat manifesteer ik.”

Walter geeft aan dat het niet zo makkelijk is om zijn hart te veroveren. “Ik weet überhaupt niet of ik nog wel verliefd word. Het is bijna altijd een trauma wat me aantrekt als ik bij iemand meteen voel: dit is het.”

Nu al naakt

Na de mentale blootstelling geven ze zich letterlijk bloot. In Walters sauna. De vrije geesten hebben absoluut geen moeite met hun kleren uittrekken. Claudia wordt er zelfs enthousiast van: “Wat ben ik een bofkont dat ik hem nu al naakt zie!” Voor Walter is het geen enkel punt: “We zijn allemaal naakt als we onze kleren uittrekken. In mijn ogen is dat het normaalste wat er is op deze aarde.”

Er worden intense gesprekken gevoerd in de sauna. Claudia moet daarvan bijkomen als ze na de warmte even in het gras gaat liggen. Ze sluit zich af van de rest om tot rust te komen. “Ik zat even helemaal in de energie van de aarde.”

Dit soort scènes zijn natuurlijk voer voor de kijkers. Op Twitter gaat het los over het spirituele trio.

Neeeeee, meteen naakt de sauna in 😱😱 #benbvolliefde — JollyJumper (@UtZuuje) 11 juli 2023

Ze zaten met z'n 3en naakt in de sauna, ben ik toch benieuwd waar de microfoontjes zaten 🤔#benbvolliefde — Dennis poelman (@dennis978) 11 juli 2023

#benbvolliefde teruggekeken en ben tot de conclusie gekomen dat ik blij ben dat ik de nuchtere recht voor zijn raap versiertijd heb meegemaakt, want djiezus wat een ingewikkelde zweverige lulverhalen allemaal, joh. — Luxiënne (@ik_jeweetwel) 11 juli 2023

Walter en de dames in de sauna was een succes. "Gelukkig kijkt ie verder dan ehhhh z'n neus lang is." Ik was even bang dat ze wat anders ging zeggen. #benbvolliefde pic.twitter.com/pViZLRyU3i — AngelsTrumpet (@AngelsTrumpet2) 11 juli 2023

Mag ik van jou uit de categorie “carnavalskrakers” - Als het gras drie kontjes hoog is - #benbvolliefde pic.twitter.com/g2vi3byTn1 — Sir Kevin (@KevindeLouw) 12 juli 2023

B&B vol liefde zie je elke werkdag om 20.30 uur bij RTL 4.

Bron: RTL Boulevard