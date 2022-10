Annemarie Geerts heeft acht kinderen: “Eigenlijk wilde ik geen kinderen, ik vond ze verschrikkelijk”

Al was het nooit het plan van Annemarie om zo’n groot gezin te krijgen. Nu is ze de trotse moeder van Jim (22), Sam (20), Juul (18), Guus (13), Saar (8), Suus (8), Jet (5) en Lot (2).

Annemarie Geerts wilde in eerste instantie geen kinderen

Annemarie wilde ‘eigenlijk geen kinderen, maar carrière maken’. “Kinderen vond ik verschrikkelijk, maar toen raakte ik per ongeluk zwanger van Jim. Nou, laat de rest ook maar komen, dacht ik vervolgens”, zegt ze tegenLINDA.

Annemarie en haar partner Maarten krijgen vervolgens drie kinderen in drie jaar tijd. “Onze achtste, Lot, was eigenlijk ook een ongelukje. Dus we zijn begonnen met een ongelukje en we zijn geëindigd met een ongelukje”, zegt ze.

Gezin is compleet

Als Annemarie zwanger raakt tijdens de opnames van het EO-programma vindt ze het in eerste instantie moeilijk om de kijkers mee te nemen naar belangrijke momenten zoals een echo. “Stel dat het niet goed is, dan wordt dat ook zo ineens op televisie gedeeld.”

Lot komt uiteindelijk gezond en wel ter wereld en met haar komst is het gezin Geerts compleet. “Wij hebben zo’n fijne basis samen. Het deert me niet wat anderen ervan vinden, zolang wij er maar achter staan.”

Negatieve reacties

Hoe Annemarie en Maarten hun kinderen opvoeden, zorgt soms voor commentaar van kijkers. Zo betalen de kinderen zelf de tandartsrekening als ze een gaatje hebben en boven de achttien jaar zijn. Ook worden er geen kinderfeestjes gegeven - iets waar de kinderen volgens Annemarie achter staan. Haar motto is: je hoeft niet de mooiste spullen te hebben, want tijd met elkaar is veel belangrijker.

“Ik weet nog dat Guus, die was toen negen, werd geïnterviewd daarover. De interviewer vroeger wat Guus ervan vond dat hij nooit een kinderfeestje kreeg en hij zei: ‘Niet zo erg’. Toch werd er doorgedramd, tot hij: ‘Ja, soms wel jammer’, zei. Precies wat ze wilden horen, natuurlijk. Ik had toen moeten ingrijpen. Zo kun je niet met een jongetje van negen omgaan.”

