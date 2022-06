Annemarie Keizer is radeloos om zoontje Joa (6 maanden): “Moeilijk om je zo te zien”

Op Instagram deelt Annemarie een openhartige post, waarin ze laat weten dat ze radeloos is.

Annemarie Keizer openhartig over zoontje

De kleine Joa huilt namelijk ontzettend veel. De twee weten niet wat er met hun zoontje aan de hand is. Inmiddels vrezen ze zelfs de nachten. Annemarie schrijft: ‘Al wekenlang ben jij ’s nachts wakker, lieve Joa. Ontelbaar veel uren heb ik al lopen wiegen met jou, om je te troosten en in slaap te helpen.’

Huilen tot hij schor is

Ze gaat verder: ‘Ons lieve kleine mannetje. Wat is er toch met jou? Kon je het papa en mama maar vertellen. We willen je zo graag helpen. Jouw enige manier is huilen. Zoveel tot je kleine keeltje helemaal schor klinkt. Je strekt je kleine lichaampje. Je hebt pijn. We zullen er alles aan blijven doen om je te helpen, en uit te zoeken waar je zo’n last van hebt.’

Mama is uitgeput

Annemarie gaat er zelf ook behoorlijk aan onderdoor: ‘Een traan biggelt over mijn wang. Mama vindt het moeilijk om jou zo te zien, en is zelf ook uitgeput. Wanneer ik mezelf iets te fel afvraag waarom je toch huilt, schrik ik van mezelf. Jij wilt dit ook niet, lief hummeltje.’

Elk uur op de klok

Wanneer het even goed gaat, gaat het snel weer mis: ‘Als ik je eindelijk in slaap heb gesust, lig je bij mij, zodat we allebei wat kunnen rusten. Totdat je gehuil weer klinkt, en alles weer opnieuw begint. Ook deze nacht heb ik weer elk uur gezien op de klok. Met jou op mijn arm loop ik door de kamer. Sussend. Je wordt elke dag zwaarder, zo lijkt het.’

Veel steun van bekenden

Annemarie ontvangt veel steun. Ook van bekend Nederland. Zo laat Chantal Janzen weten: ‘Och jongens, ja dit is zwaar, maar het wordt beter, echt... denk aan jullie.’ Gwen van Poorten schrijft: ‘Heel veel knuffels voor jullie’ en ook Bas Smit, Chantal Bles en Quinty Trustfull laten hun steun blijken.

Zwaar voor het gezin

Simon en Annemarie hebben naast zoontje Joa ook dochtertje Kiki. De bevalling van Joa was niet bepaald gemakkelijk. Joa was namelijk een grote baby. ‘Omdat hij maar liefst 8,5 pond weegt is het niet onlogisch dat mama het nog wel zwaar heeft’, liet Annemarie vlak na de geboorte weten.

Mona Keijzer laat op de werkvloer niet met zich sollen en thuis al evenmin! Entertainmentjournalist Matthijs Albers vertelt hoe Mona ervoor zorgt dat haar kinderen weten dat ze iets moeten opruimen:

Bron: Instagram