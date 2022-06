Na haar optreden van anderhalf uur, werd op het podium een grote boog met witte rozen geplaatst. Terwijl Anouk zich in haar bruidsjurk hees, verscheen Dominique op het podium.

Grote boog witte rozen

Ongeveer anderhalf uur nadat Anouk haar concert had geopend, werd op het podium plaatsgemaakt voor een grote boog met witte rozen. “Waarom de fuck wilde ik dit ook alweer? Het leek zo’n goed idee”, zei Anouk lachend. Niet veel later verscheen daaronder de 28-jarige Dominique.

De trouwjurk van Anouk

De zangeres Michelle David zette vervolgens het favoriete nummer van het bruidspaar in, waarna ook Anouk in een witte trouwjurk met lange witte sluier het podium opkwam. Anouk verscheen in een trouwjurk die je totaal niet bij haar verwacht. De prachtige witte jurk met een strik en veel glitters is van ontwerper Edwin Oudshoorn en ziet er werkelijk fantastisch uit.

Livestream bruiloft

De ceremonie werd gevoerd door Philip, de broer van Dominique. Zichtbaar geëmotioneerd legden Anouk en Dominique hun beloftes af, waarna ze elkaar vol overtuiging het jawoord gaven voor het oog van alle fans. Beiden waren in tranen van geluk.

Ook Benjahmin (20), Elijah (18), Phoenix (17), Jesiah (12), Sion (7) en Jelizah (5), de kinderen van Anouk, waren natuurlijk bij de plechtigheid aanwezig. Via deze Instastories is te zien hóe mooi zij er allemaal uitzagen. Er was ook een livestream voor alle fans thuis.

Anouk en Dominique

En zoals alleen Anouk dat kan, maakte ze haar concert in trouwjurk af met onder meer het rocknummer Girl. Op Instagram blikt ze terug op haar bijzondere trouwdag. Ze bedankt iedereen die bij de bruiloft was of deze grote dag mogelijk heeft gemaakt. “Wow wat een avond”, schrijft ze bij een foto waarop haar man Dominique haar een dikke zoen geeft.

Zo groot mogelijke bruiloft

In april vertelde Anouk al bij Jinek dat ze graag tijdens haar eigen show wilde trouwen. Dominique wilde namelijk een zo groot mogelijke bruiloft. “En ja, groter kan niet”, zei Anouk. Het stel was sinds 2020 verloofd, nadat de zangeres zelf op de knieën ging. Anouk heeft in totaal zes kinderen, hun jongste dochter Jelizah hebben ze samen gekregen. De zangeres is twee keer eerder getrouwd geweest.

Zangeres Anouk trouwt met haar verloofde Dominique Schemmekes op het podium tijdens haar concert op het Malieveld. Beeld ANP

Bron: AD