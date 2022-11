Anouk Hoogendijk is bevallen van tweede zoontje: “We zijn verliefd en compleet”

“We zijn verliefd en compleet, ik kan het nog steeds niet bevatten“, schrijft Anouk bij de foto die ze op Instagram heeft gezet. In augustus maakte ze al bekend dat ze een tweede zoontje zou krijgen. De voormalige voetbalster en haar vriend Pieter kregen in oktober 2020 al zoontje Sonny.

Miskraam na 14 weken

Afgelopen december deelde Anouk een verdrietig bericht op Instagram. Ze was na veertien weken zwangerschap haar kindje verloren. “Ik had toen graag het goede nieuws willen delen dat ik 14 weken zwanger was. 14 weken zaten wij op een roze wolk, wat waren wij gelukkig! Begin juni zou Sonny een broertje krijgen. In plaats daarvan ging het niet goed en ben ik hier bevallen”, schreef ze toen bij een ziekenhuisfoto. “Drie dagen ziekenhuis met veel te veel bloedverlies en uiteindelijk daardoor ook nog een spoedoperatie.”

Anouk had al eerder een miskraam gehad.

Goed nieuws

In juni van dit jaar kon ze gelukkig goed nieuws delen: er is weer een baby onderweg. Het was geen zorgeloze zwangerschap, maar nu Jip er is, maakt dat alles goed. Ze krijgt op Instagram felicitaties van onder anderen Eva Jinek, Bridget Maasland en de onlangs zelf moeder van een zoon geworden Marieke Elsinga.

Bron: Instagram/RTL Boulevard