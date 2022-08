Anouk Hoogendijk onthult of ze een jongen of een meisje verwacht: ‘It’s a...’

Anouk en haar vriend Pieter kregen in oktober 2020 zoontje Sonny. Krijgt hij een broertje of zusje?

It’s a...

boy! Anouk deelt een foto waarop ze een knalblauw pak aan heeft. Die kleur verraadt natuurlijk al alles. Ze schrijft erbij: ‘It’s a boy! I’m gonna be a boysmom and I love it.’

Miskramen

Vorig jaar was Anouk ook tweemaal in verwachting, maar dat ging helaas mis. Ze deelde een openhartig bericht over haar tweede miskraam. Ze was 14 weken zwanger toen het misging, ook toen was het een jongetje.

Tweede keer

‘Begin juni zou Sonny een broertje krijgen. In plaats daarvan ging het niet goed en ben ik hier bevallen’, schreef Anouk. ‘14 weken zaten wij op een roze wolk, wat waren wij gelukkig’, liet ze weten. Dat was niet haar eerste miskraam: ‘Dit was helaas al de tweede keer dit jaar dat het misging.’

Zwangerschapsaankondiging

In juni van dit jaar kon ze gelukkig goed nieuws delen: er is weer een baby onderweg. Dat nieuws maakte ze bekend met een foto van zoontje Sonny. Uit zijn broekzak stak een echofoto: ‘Sonny was trying to keep it in his pocket... But couldn’t wait to share the news’, schreef ze hierbij.

Bloeding

Ook dat was nog even spannend, liet ze vorige maand weten: ‘Ons begin was extra spannend omdat ik een bloeding in m’n baarmoeder had. Dus elke week echo’s om te zien hoe dat ervoor stond. We wisten niet zo goed of we nou blij konden zijn, dus durfden dat eigenlijk ook niet. Maar nu is de bloeding weg en vinden we toch dat we elke mijlpaal moeten vieren. Superblij en dankbaar voor dit mensje in mijn buik.’

Bron: Instagram