Anouk maakt met nieuwe coupe het bloempotkapsel weer hip

Het staat haar goed.

Nieuw kapsel voor Anouk

Anouk had begin deze maand al een opgeschoren kapsel met bovenop wat langer haar. Desondanks heeft ze opnieuw plaats genomen in de kappersstoel, omdat het haar kennelijk nog een tikkeltje korter mag. Het resultaat deelt ze met een mooie selfie op Instagram.

Anouk. Beeld Instagram @anouk

Allergieën

Vorig jaar november vertelde Anouk in gesprek met Eva Jinek dat allergieën de reden waren voor haar destijds kortgeschoren koppie, waarop ze overigens veel complimenten kreeg. “Ik heb heel veel allergieën, ben eigenlijk best wel een soort patiëntje. Ik heb onder andere een allergie voor kleurstof en dat zit ook in haarverf, zwarte henna en nog wat meer producten”, legde ze toen uit. Het zorgde onder meer voor een opgezwollen gezicht.

