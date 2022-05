Anouk mag trouwen tijdens concert op Malieveld

Het Malieveld is geen trouwlocatie en daarom moest Anouk een verzoek indienen. De gemeente heeft dinsdag in een brief laten weten dat ze akkoord gaat met de aanvraag en wijst het terrein eenmalig aan als stadhuis.

Malieveld

Anouk liet in april bij Jinek weten dat zij en haar verloofde tijdens haar concert op het Malieveld elkaar het ja-woord willen geven. Tijdens de uitzending vroeg ze aan Eva Jinek of zij ook naar het concert op het Malieveld komt. De presentatrice zou zich dan wel feestelijk moeten kleden. “Want waarschijnlijk ga ik ook trouwen die avond, dus ik zou het wel leuk vinden als je in vol ornaat zou komen”, zei Anouk.

Bruiloft uitgesteld

Anouk vroeg in 2020 haar vriend Dominique ten huwelijk. De twee hebben de bruiloft vanwege de pandemie moeten uitstellen.

Bron: AD