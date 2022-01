Zij en de zanger in spé leerden elkaar op bijzonder wijze kennen.

Audities

De blind auditions van The voice of Holland gaan altijd gepaard met spanning, oplopende emoties en strijd. Want wanneer een stem direct álle juryleden in het hart raakt en de stoelen allemaal draaien, hebben ze allemaal hetzelfde doel: de auditant in hun team weten te praten.

Bijzonder weerzien

Zaterdagavond kwam er echter nóg een emotie bij de audities kijken, en dat was herkenning. Jefferson vertelde dat het namelijk niet de eerste keer was dat hij een liedje voor Anouk (46) zingt. “Anouk woont om de hoek bij mij. Ik had al bij mezelf bedacht, als ik haar ooit tegenkom en ik heb een gitaar in de aanslag, dan vraag ik gewoon of ik een nummer voor haar mag zingen.” En zo geschiedde.

Ontmoeting

Op een onverwachts moment was hij daadwerkelijk aan het repeteren en liep de zangeres voorbij, waarop hij zijn gitaar tevoorschijn toverde en een aantal nummers voor haar speelde. Anouk was toen fan, en nu weer. Want tijdens de audities draaide ze vrijdagvond gelijk, net als Glennis, Ali B. én Waylon.

Betere match

“Ik had je heel graag willen coachen, want ik vind je fantastisch”, liet Anouk weten. Toch adviseerde ze hem naar Glennis te gaan, gezien ze dat een betere match vindt. “Het plaatje klopt helemaal”, aldus Glennis over de stem, het optreden én het uiterlijk van Jefferson.

Reacties

Ook de kijker thuis is fan van Jefferson, blijkt uit een stortvloed aan lovende tweets over de slechts 22-jarige zanger:

Bron: RTL Boulevard