Anouk en Dominque leerden elkaar in 2015 kennen. “Hij was de basketbalcoach van Benjahmin, mijn oudste”, vertelt de zangeres. De twintigjarige basketbalcoach wist niet wie Anouk was. “Hij was helemaal niet met muziek bezig. Hij kende alleen Lost, daar luisterde hij naar toen hij klein was.”

Volhouden

Dominique vond Anouk prachtig, maar daar geloofde ze zelf niks van. “Ik woog 98 kilo, was hartstikke hormonaal”, vertelt ze. “Ik dacht: die spoort voor geen meter! Ik geloofde het niet. En heel lang hoor. Als je zo jong bent, waarom zit je hier met een vrouw met vijf kinderen van drie vaders, waar begín je aan?!” Nu pas, na zeven jaar, gelooft Anouk dat Dominique het écht meent. “Omdat hij gewoon blijft volhouden, zeg maar.”

Wantrouwig

De zangeres was in het begin erg wantrouwig, omdat ze ontzettend is belazerd door haar exen. “Dominique heeft echt hard zijn best gedaan om mij veilig te laten voelen, om mij gerust te stellen. Al zijn wachtwoorden, zijn Instagram”, vertelt ze. “Hij zei: je kan overal bij, je kan zien waar ik ben, anytime. Ik hoef niet eens te kijken, gewoon het feit dat het zo is, is al een lekker gevoel. Dat vind ik wel wat, dat iemand dat doet, uit zichzelf.”

Corona-isolatie

Anouk besefte dat ze met Dominique wilde trouwen toen ze noodgedwongen in haar eentje in corona-isolatie moest. Dominique zorgde destijds voor haar zes kinderen en dat heeft hij volgens Anouk geweldig gedaan. “Ik ken geen één man die zegt: ik zorg wel voor al die kinderen als jij er niet bent. Hij deinst er niet voor terug om de hele shitzooi aan te pakken. Met zoveel liefde.”

Huwelijk

Anouk vroeg in 2020 haar vriend ten huwelijk. De twee hebben de bruiloft vanwege de pandemie moeten uitstellen, maar zaterdag 11 juni gaat het koppel elkaar eindelijk het ja-woord geven. De bruiloft is te volgen via een livestream op het Instagramaccount van Vogue.

Bron: AD